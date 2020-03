Zestien (!) uitgeleende spelers die volgend seizoen weer op de Anderlechtse stoep kunnen staan (en velen die daar effectief ook zullen opduiken)

Anderlecht heeft zijn kern afgeslankt tot 30 spelers. Voorlopig... Want deze zomer komt er een hele enclave aan uitgeleende spelers terug. 16 maar liefst!

Voor sommigen zal wel een oplossing gevonden worden, maar makkelijk zal dat niet zijn. Neem nu Ognjen Vranjes. Die wordt momenteel uitgeleend aan AEK Athene, maar heeft nog een contract tot 2022 bij paars-wit. Normaal gezien staat die bij de voorbereiding dus weer op de stoep. Al speelde hij wel redelijk veel in Griekenland, dus Michael Verschueren hoopt dat ze hem weer definitief willen overnemen.

Voor bijvoorbeeld James Lawrence liggen de kaarten anders. De verdediger miste het grootste deel van het seizoen bij FC. St. Pauli in de Duitse tweede klasse. Hij heeft na dit seizoen nog één jaar contract bij Anderlecht. Net als Kristal Abazaj, maar die doet het wel goed bij FK Kükesi, in de Albanese competitie. Mogelijk zal er voor hem wel interesse zijn.

De kans dat die er zal komen voor Olivier Dhauholou, Kenny Saief, Aristote Nkaka en Bubacarr Sanneh is dan weer bijzonder klein. Zij hebben dit seizoen amper gespeeld en konden weinig indruk maken. Anderlecht zal alvast geen al te grote sommen voor hen meer moeten verwachten.

Twijfelgevallen

Antonio Milic, Luka Adzic, Hannes Delcroix, Josué Sa, Mohammed Dauda en Knowledge Musona hebben zich dan wel weer kunnen tonen en hopen dat er voor de hervatting van het seizoen een oplossing gevonden kan worden.

En dan zijn er nog de drie twijfelgevallen. Rond de optie in het huurcontract van Alexis Saelemaekers is er veel onduidelijkheid. Het is nog niet zeker of AC Milan een verplichte aankoopclausule heeft van 3,5 miljoen euro. En wat gaat Genk met Thomas Didillon doen als al hun keepers weer fit zijn? Al doet die het wel bijzonder goed... Isaac Thelin is dan weer verhuurd tot volgende winter aan Malmö. Die zien ze dus nog niet zo snel terug. De rest? Dat zou wel eens kunnen tegenvallen...

Het lijstje: