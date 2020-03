Antwerp en KV Mechelen bieden opvallend initiatief aan: 'Communiefoto's in het stadion'

De tijd van het jaar is aangebroken: christelijke kinderen maken zich op voor hun eerste op plechtige communie. Dat kan uiteraard niet zonder de nodige hippe communiefoto's.

Voetbalclubs KV Mechelen en Antwerp spelen daar handig op in. Ze openen de deuren van hun stadion en zo kunnen de kinderen poseren voor de groene grasmat van hun favoriete club. Of is het die van hun ouders?

Malinwa zet de deuren op twee verschillende dagen open -onder voorbehoud van de kalender van de play-offs- en biedt zelfs een professionele fotograaf aan. Bij Antwerp gingen de deuren van het Bosuilstadion op 4 maart open.