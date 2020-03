Wat als play-off 1 wordt gemist? KRC Genk neemt standpunt in over toekomst Hannes Wolf

KRC Genk heeft zijn ticket voor play-off 1 nog niet beet en zal op de laatste twee speeldagen nog vol aan de bak moeten om voorbij KV Mechelen te raken. Toch is er nu al een beslissing genomen over coach Hannes Wolf.

Wat er ook nog zou gebeuren dit seizoen, dan nog is Hannes Wolf volgend jaar sowieso de coach van KRC Genk. Dat hebben ze bij de Limburgers inmiddels bevestigd.

Zelfs als Genk zijn resterende wedstrijden allemaal zou verliezen, is Wolf - die een contract van onbepaalde duur tekende bij zijn aanstelling - nog coach bij de club.

Goede weg

"Zelfs dan blijft hij onze trainer, ja. Al is dat natuurlijk extreem en zal dat niet gebeuren", aldus sportief directeur De Condé in Het Laatste Nieuws.

"Het is een blijk van vertrouwen. We weten waar we staan en wat we aan hem hebben. We zijn op de goede weg."