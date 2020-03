Tienersensatie Vranckx is nu meer bezig met zijn job: "Vroeger was ik fan van Anderlecht, maar ik keek amper naar wedstrijden"

Aster Vranckx is hot geworden de laatste maanden. De amper 17-jarige middenvelder van KV Mechelen maakte indruk met zijn voetbalkwaliteiten en zijn fysieke kracht. Maar er zit ook een goeie kop op.

Vranckx is niet van plan om te snel naar het buitenland te vertrekken. Al droomt hij wel van Chelsea. "Ik besef dat dat niet de beste keuze is als tiener. Je komt daar meteen op een te hoog niveau terecht. Mijn manager heeft me ook nog geen enkele keer een concreet bod uit het buitenland voorgelegd", zegt hij in S/V Magazine. "Zij volgen dezelfde filosofie als ik: beter hier bevestigen en verder ontwikkelen. Ik heb nog maar een handvol wedstrijden gespeeld bij de profs. Dat is niet veel."

Dat Mechelen in 1B speelde deed hem niet twijfelen. Hij is nu ook meer bezig met zijn job, want de bekerfinale van vorig seizoen miste hij zelfs. "Die heb ik zelfs niet gezien. Als jonge gast was ik eerlijk gezegd supporter van Anderlecht. Maar ik keek zelden naar wedstrijden, ik was daar eigenlijk niet zo mee bezig. Nu doe ik dat wel, om bij te leren en om tegenstanders te leren kennen."

Hij weet ook waar hij aan moet werken. "Mijn kopduels. Ik ben slecht in timing, zeker op uittrappen van de doelman. Ook het kaatswerk, dat moeten strakke ballen zijn in één tijd. En explosiviteit, maar dat neemt tijd in beslag."