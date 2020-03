KV Mechelen verlengt opnieuw contract van belangrijke pion

Daags na de contractverlenging van Igor De Camargo heeft KV Mechelen opnieuw een speler langer aan zich gebonden. Gustav Engvall blijft twee jaar langer bij Malinwa.

Het contract van de Zweedse spits liep af in juni, maar KVM had wel een optie om dat met twee jaar te verlengen. Dat is nu dus ook gebeurd.

Engvall kwam dit seizoen tien keer in actie en was goed voor twee doelpunten en drie assists. De tweevoudige international stond vroeg op het seizoen al maanden aan de kant met knieproblemen en moest half februari onder het mes omdat de mediale band in zijn knie geraakt werd tegen AA Gent.

Mechelen nam de Zweed in de zomer van 2018 over van Bristol City. Afgelopen seizoen was hij goed voor acht doelpunten en vijf assists in 26 wedstrijden in 1B.