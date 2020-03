Clement op recordkoers: "Dat zou aantonen wat voor een fantastisch seizoen we beleven"

Club Brugge speelt zaterdagavond de Brugse derby tegen Cercle. Philippe Clement blikte vrijdagnamiddag al eens vooruit.

“Wat fantastisch is, is dat je dit weekend voor een record zou kunnen zorgen qua aantal punten in de reguliere competitie”, aldus de blauw-zwarte coach. “Dat zou aantonen wat voor een fantastisch seizoen de jongens spelen."

Club Brugge zal dat record wel zonder David Okereke moeten pakken. De spits staat een tijdje aan de kant. "Elke blessure is een grote domper. Het is spijtig dat je drie spelers kwijt bent in twee weken tijd, allemaal door contactblessures. Dat hoort bij voetbal, het is een contactsport. Soms heb je geluk, soms heb je pech.”

Clement beseft daarnaast ook dat Cercle geen opendeurdag zal houden op ‘verplaatsing’ bij de leider.