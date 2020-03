Verscheurende keuze voor Belgisch belofteninternational: A-ploeg Algerije gaat hem oproepen

Vorige week lieten we u al weten dat Ahmed Touba het bijzonder goed doet bij het Bulgaarse Beroe. Dat is duidelijk ook niet de Algerijnse bondscoach ontgaan, want hij wordt zo goed als zeker opgeroepen voor de komende interlands tegen Zimbabwe.

Touba, opgeleid als offensieve linksachter, maar bij Beroe centrale verdediger, speelt een geweldig seizoen in Bulgarije. De Belgische belofteninternational wordt door Club Brugge uitgeleend. Algerijns bondscoach Djamel Belmadi staat nu op het punt hem op te roepen voor de dubbele confrontatie met Zimbabwe. Touba heeft zich zelfs nog bij meer ploegen in de kijker gespeeld. De Bulgaarse topploeg Ludogorets wil hem er voor volgend seizoen graag bij en ook enkele Italiaanse ploegen hebben al geïnformeerd. Daarvoor zullen ze echter moeten onderhandelen met blauw-zwart, waar hij nog één seizoen onder contract ligt.