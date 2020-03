Van Crombrugge gaat zijn Eupense vrienden zeker bedanken: "Maar ik was er eigenlijk vrij gerust in"

Als Anderlecht play-off 1 nog haalt, mag er volgende maandag een grote korf bloemen of bier aan de receptie van KAS Eupen staan. De Oostkantonners plooiden zich dubbel en haalden een gelijkspel op het veld van Mechelen. Hendrik Van Crombrugge zal alvast een paar berichtjes sturen.

Van Crombrugge haastte zich naar de pers na de match, maar... "Ik heb dus nog geen tijd gehad, maar ik ga wel een paar jongens bedanken", lachte hij. "Ik had voor de match al veel contact met Siebe (Blondelle), want dat is ook een nauwe vriend. Ik had hem al gezegd dat hij extra zijn best moest doen."

"Maar ik weet ook dat voor Eupen de match tegen KV Mechelen sinds twee jaar iets specialer is geworden", verwijst hij naar Propere Handen. "Daarmee wist ik ook al op voorhand dat ze 200 procent hun best gingen doen. Ik was er eigenlijk redelijk gerust in."

Maar Anderlecht moet nu zelf rekenen op een gelijkspel tussen Genk en KVM. "Een dikke maand geleden had niemand ons hier nog verwacht. Wij moeten gewoon onze taak doen tegen STVV en dan zien we wel wat er aan de andere kant van Limburg gebeurt."