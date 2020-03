Rob Schoofs bezorgde KV Mechelen ei zo na het verlossende doelpunt: "Alleen belangrijk als Anderlecht niet wint"

Hoogst vervelend voor KV Mechelen, dat puntenverlies in eigen huis tegen Eupen in volle strijd voor play-off 1. Zeker omdat Rob Schoofs de 2-1 aan de voet had. De middenvelder nuanceert wel enigszins: die laatste match ging immers sowieso bepalend zijn door de winst van Genk.

Een knotsgekke fase was het, ruim tien minuten voor tijd, die tot de winnende treffer leek te leiden. "Ik kom met de bal tot aan de zestien en leg opzij voor Issa Kaboré. Diens trap wordt van de lijn gehaald. De bal komt dan bij mij en ik schiet zo snel mogelijk. Ik weet zelfs niet tegen wie de bal gaat, de keeper of een verdediger. Ik krijg dan nog een kans, maar de keeper ligt in de weg. Jammer, want het was een ideaal moment om te scoren."

Dat gebeurde op dat moment echter niet, waardoor KV Mechelen niet beloond werd voor zijn aanvallende intenties. "Er stond maar één ploeg op het veld. Je weet na de 1-1 dat het moeilijk gaat worden omdat zij met zijn allen achteruit kruipen. In de afwerking zat het niet mee voor ons."

We gaan naar Genk om te winnen

KV Mechelen gaat wel als zesde in de rangschikking de laatste speeldag in. "Uiteindelijk is dat niet zo belangrijk. Dat kan alleen belangrijk zijn als Anderlecht niet wint. We gaan naar Genk om te winnen en dan zien we wel waar we stranden. Het gaat een interessante speeldag worden."