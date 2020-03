Eupen geeft Anderlecht en Genk moed: "We zijn die match tegen Moeskroen van twee jaar geleden niet vergeten"

Eupen is de enige hoop van Anderlecht om nog play-off 1 te halen. Daarvoor moeten de Oostkantonners punten afpakken van KV Mechelen. Aanvoerder Siebe Blondelle belooft alvast dat ze hun best gaan doen.

Eupen wil voor zichzelf nog het een en ander bewijzen. “Op het eind van het seizoen wordt er altijd gespeculeerd dat bepaalde ploegen niet meer gemotiveerd zijn”, aldus Blondelle in Het Nieuwsblad. “Maar Eupen kreeg net een boost sinds de redding een feit is. We willen noch Anderlecht, noch Mechelen helpen. We spelen enkel voor onszelf en zullen het volle pond geven.”

Eupen wil ook in play-off 2 een rol van betekenis spelen. Maar er speelt nog meer. Twee jaar geleden werd gezegd dat Eupen de match tegen Moeskroen expres verloor waardoor KV Mechelen zakte. "We zijn dat niet vergeten”, zegt Blondelle. “Daardoor blijft de match tegen Mechelen speciaal. We zijn echt nog niet in vakantiemodus.”