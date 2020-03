Jess Thorup is hard voor zijn team: "Als je zo speelt, kan je niet winnen tegen Charleroi"

Geen brede glimlach op Thorups gelaat op de persconferentie na de partij tegen Charleroi. De Deen zag een ondermaats AA Gent aan het werk, dat in de val van een oerdegelijk en volwassen Charleroi liep.

Van bij het begin werd duidelijk dat AA Gent niet in zijn sas was. Charleroi ging verdiend met de zege aan de haal in de Ghelamco Arena. "Ik herkende mijn team niet. Normaal spelen we met heel veel drive en beweging. Vandaag speelden we heel traag, we liepen veel met de bal, ook omdat er weinig beweging was."

"Als je zo speelt tegen dit Charleroi, kan je de wedstrijd niet winnen. Ik vind het vooral spijtig dat we geen reactie toonden na onze zwakke prestatie tegen Cercle Brugge."

Al moet gezegd: Yaremchuk, Depoitre én Vadis Odjidja missen, is misschien wel van het goede te veel. "Uiteraard heeft een impact op je team als er drie spelers met zulke kwaliteiten ontbreken. Maar ik wil dit zeker niet als excuus inroepen. Vandaag kregen vervangers hun kans om zich te bewijzen, en dat hebben ze niet gedaan. Er zit nu maar één ding op: volgende week winnen tegen Waasland-Beveren!", besluit de Deen zijn betoog.