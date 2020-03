🎥 De Bruyn komt met de schrik vrij na karatetrap Vanheusden: "Hij is zich komen excuseren en je zag dat hij er niet goed van was"

Het licht moet even uitgegaan zijn bij Zinho Vanheusden. Bij wat een onschuldige tussenkomst moest worden, deelde hij een rasechte karatetrap uit aan Alexandre De Bruyn. Een logische rode kaart...

Al gaf de ref eerst geel, maar werd dat door de VAR gecorrigeerd. Iedereen - zelfs Michel Preud'homme - was het erover eens dat het de juiste beslissing was. De Bruyn kwam met de schrik vrij. "Ik wist niet of ik ging kunnen doorgaan, maar het was op een plaats waar het niet echt gevaarlijk was", zei hij achteraf.

"Meer schrik dan pijn. Gelukkig was het niet op de knie, want die had gebroken kunnen zijn", aldus de aanvaller die geen rancune toonde richting Vanheusden. "Hij heeft zich bij mij geëxcuseerd. Dat gebeurt nu eenmaal. Hij heeft me gezegd dat het niet expres was en je zag dat hij er niet goed van was."