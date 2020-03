Brecht Dejaegere baalt na verlies: "Veel spelers kampen met klachten" & "Gebrek aan matchritme bij vervangers"

Brecht Dejaegere kreeg voor het eerst sinds lang nog eens een basisplaats van Jess Thorup. De middenvelder begon erg gretig aan de partij, maar verdween net als de rest van AA Gent totaal uit het spelbeeld. Dejaegere baalde na afloop dan ook na de zware nederlaag tegen Charleroi.

Dat Dejaegere aan de aftrap verscheen, was een verrassing. Normaal zou Vadis Odjidja aan de partij beginnen, maar de aanvoerder moest afhaken tijdens de opwarming. "Ik wist van tevoren dat ik de opwarming moest meedoen, omdat Vadis last had. Na de versnellingen gaf hij aan dat het niet zou gaan. Ik was dus fysiek en mentaal voorbereid om in de basis te starten", aldus Dejaegere.

"Het was inderdaad een tijd geleden dat ik nog eens in de basis stond. Ik denk dat ik deze kans zeker verdien, door wat ik op training liet zien. Het is doodjammer dat we als ploeg een off day hadden."

Vermoeidheid

AA Gent liep tegen Charleroi in de val, wat Dejaegere maar al te goed beseft. "Charleroi speelt perfect naar zijn kwaliteiten. Ze speelden erg geduldig en wachtten telkens op een foute inspeelpass, waarna ze enorm snel omschakelden."

Dat het bij AA Gent de laatste weken minder flitsend is dan voorheen, is duidelijk. "Misschien heeft dat toch met vermoeidheid te maken. Ik merk toch dat steeds meer spelers met wat klachten kampen. Met onze brede kern moeten we in staat zijn om de afwezigen op te vangen, maar zulke spelers (Yaremchuk, Depoitre, Vadis Odjidja, nvdr.) vervangen is niet evident. Doordat er weinig geroteerd werd, missen enkele jongens ook wat wedstrijdritme", besluit Dejaegere, die op het uur naar de kant werd gehaald.