Karim Belhocine en Charleroi schrijven geschiedenis: "Fier dat ik hun trainer mag zijn"

Charleroi heeft het andermaal geflikt zaterdagavond. De Carolo's speelden in de Ghelamco heel volwassen en sloegen genadeloos toe. Oververdiend bezorgde de ploeg van Karim Belhocine de Buffalo's een eerste thuisnederlaag sinds mei 2019.

En dat leidde tot groot jolijt bij al wat Charleroi is. Karim Belhocine dolde wat met Dessoleil, toen hij zijn aanvoerder passeerde in de mixed zone. Op de persconferentie na de wedstrijd spaarde de T1 van Charleroi de lof voor zijn team niet.

"We kenden hun kwaliteiten, vooral thuis. Toch heb ik mijn jongens gevraagd om onze eigen wedstrijd te spelen, zonder al te veel met AA Gent bezig te zijn. Dat we het hier vandaag gehaald hebben, is dan ook prachtig. Bovendien schrijven we geschiedenis: blijkbaar haalde Charleroi nooit eerder zoveel punten (54, nvdr.). Dat is een beloning voor deze vriendengroep, die elke dag hard werkt. Ik ben enorm fier dat ik hun trainer mag zijn."

Daarna voegde de coach, niet onterecht overigens, eraan toe: "Wat ik wel nog wil zeggen, is dat deze zege niet enkel te wijten is aan de mindere dag van AA Gent. Wij speelden ook gewoon een heel goede partij. Net hetzelfde als vorige week tegen Standard, toen achteraf ook vooral over Standard gepraat werd", besluit de coach van de Carolo's.