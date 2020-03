De Ketelaere wordt het nieuwe goudhaantje van Club Brugge: marktwaarde stijgt exponentieel

Sinds eind januari is Charles De Ketelaere titularis geworden bij Club Brugge. De 18-jarige aanvallende middenvelder/aanvaller doet het goed en moet de toekomst van blauw-zwart worden.

De Ketelaere kreeg al veel lof. Hij werd eerst met mondjesmaat gebracht, maar door zijn prestaties heeft hij het etiket van basisspeler gekregen van Philippe Clement. Hij houdt daardoor onder meer David Okereke op de bank.

De laatste update van Transfermarkt.com legt ook zijn progressie vast. Van alle spelers in de Jupiler Pro League heeft hij in een aantal maanden tijd de grootste sprong gemaakt. In drie maanden van 1,5 miljoen euro marktwaarde naar 5 miljoen euro. Als die trend zich doorzet en hij begint ook nog efficiënter te worden, zal het hierbij ook niet stoppen.

Jong, titularis en polyvalent

Met zijn huidige waarde is hij de top vijftig van heel de Jupiler Pro League al ingedoken. Wereldwijd is hij nummer 32 van alle spelers uit zijn geboortejaar. Hij is nog nooit opgeroepen voor de nationale beloften, maar speelde wel voor de andere Belgische jeugdteams. Nieuwe beloftencoach Jacky Mathijssen zal hem er volgende keer quasi zeker wel bijnemen.

Dat is één van de redenen, want Belgische jeugdinternationals zijn bijzonder gegeerd. Zijn leeftijd en zijn status in Brugge spelen ook mee, maar wat nog belangrijk is: hij kan op zowat alle aanvallende posities uit de voeten.