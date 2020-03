De Camargo kijkt zondag ex-ploeg in de ogen voor top zes: "Zou hoogtepunt van mijn carrière zijn"

Igor De Camargo passeerde in totaal drie keer bij KRC Genk. Nu kan hij zondag zijn ex-club uit de top zes houden met KV Mechelen. En zijn balans tegen Genk spreekt eigenlijk wel in zijn voordeel: 22 duels tegen hen, 14 keer gewonnen, vijf keer verloren.

Hij scoorde ook vijf keer, maar het zijn allemaal statistieken die er niet echt toe doen, meent de Braziliaanse Belg. “Het heeft weinig zin om een favoriet te benoemen voor dit rechtstreeks duel. Voor mij is het simpel: de kansen zijn fiftyfifty", zegt hij in HBvL. "Misschien is er iets meer druk in Genk, zij moéten zich als titelverdediger plaatsen voor play-off 1. Terwijl wij een schitterende terugkeer in eerste klasse beleven. Ons plaatsen voor de top zes ten koste van Genk zou het hoogtepunt van mijn carrière zijn."

KV Mechelen staat na een zwakke start in 2020 weer helemaal op de rails. "Ons vertrouwen is in elk geval ongeschonden, wij vormen een zeer hechte groep. Vlak na de winterstop verloren we een beetje ongelukkig vier matchen na mekaar. Toch bleef de sfeer in de kleedkamer intact, zo hebben we ook opnieuw een mooie reeks neergezet. Daarom heb ik ook niet getwijfeld om voor één seizoen bij te tekenen. Ik voel me hier prima in mijn vel en wil graag mijn ervaring doorgeven aan de vele jeugdige talenten, die hier rondlopen."