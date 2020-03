Goed nieuws voor de Great Old? 'Marlène Mbokani geeft toekomstplannen van topschutter prijs'

Antwerp FC kan anno 2020 niet zonder Dieumerci Mbokani. De Congolese aanvaller lijkt aan zijn beste maanden uit zijn carrière bezig te zijn. Maar speelt hij volgend seizoen nog op de Bosuil?

Het contract van Dieumerci Mbokani loopt aan het einde van het seizoen af. Over de onderhandelingen kwam tot op vandaag bitter weinig naar buiten. Al lijkt vrouwlief meer te weten.

Eén ding is zeker: Mbokani is nog niet van plan om te stoppen. "Misschien sluit hij zijn carrière wel af bij Antwerp", klinkt het bij Marlène Mbokani in Sport/Voetbalmagazine. "Hij kan daarna zelfs bij Luciano D'Onofrio werken."