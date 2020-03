Corona heeft nu ook gevolgen voor Filip Joos en Frank Raes

We zitten in bizarre en vreemde tijden, zoveel is ondertussen duidelijk. Het Corona-virus zorgt voor heel wat aanpassingen her en der.

Ondertussen hebben ze ook bij de VRT begrepen dat het Corona-virus niet binnen enkele dagen weg zal zijn. Geen Extra Time Doordat het voetbal (minstens) enkele weken is opgeschort, zal er ook geen Extra Time zijn de komende weken. Zowel op 16, 23 als 30 maart wordt er al zeker geen Extra Time geprogrammeerd. In de plaats wordt 'The rise of the Nazis' geprogrammeerd, een BBC-reeks.