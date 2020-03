Louwagie verklaart handelswijze Gent: "Wij managen de ploeg alsof er gaat gespeeld worden, andere clubs hebben een andere sportieve realiteit"

Bij AA Gent geen lockdown zoals in Anderlecht. De spelers trainen nog gewoon door en ook manager Michel Louwagie is op post in zijn kantoor in de Ghelamco Arena. Hij hoopt dat ze de kern fit kunnen houden.

"Wij managen alsof er nog zal gespeeld worden, dit seizoen. Club Brugge doet hetzelfde. Misschien niet toevallig dat zij ook zo denken", zegt hij in HLN. "Ik stel vast dat andere clubs alles opschorten - clubs die een andere sportieve realiteit hebben." Daarmee doelt hij uiteraard op Anderlecht. "Onze spelers kregen zondag, maandag en dinsdag vrij. Woensdag wordt getraind in kleinere groepjes - dat is allemaal doorgesproken met onze dokters. Dinsdagavond zitten wij wéér samen met die mensen om een evaluatie van de komende dagen te maken. Maar alles en iedereen naar huis sturen, is niet onze bedoeling." Louwagie is intussen al bezig met de voorbereiding op volgend seizoen. "We hebben meer tijd om na te denken over volgend seizoen. Doorselecteren, mercato voorbereiden, makelaars horen, scoutingsverslagen analyseren... We déden dat al, maar daar komt nu de wedstrijdorganisatie niet tussen fietsen. Wij proberen met AA Gent zo veel mogelijk normaal om te gaan met deze crisis. Ik blijf mijn job doen."