Happy St. Patrick's Day: hoe zou het voetbal er hebben uitgezien zonder deze legendarische Patricks?

Op 17 maart kleurt Ierland nog groener dan anders. De republiek viert dan zijn nationale feestdag door beschermheilige St. Patrick te herdenken. Ook wij blikken terug op de vele Patricks die een rol hebben gespeeld in het Belgisch en bij uitbreiding Europees voetbal.

Patrick Vervoort

32 keer droeg dit Patje het shirt van de Rode Duivels. In België maakt hij zijn debuut bij Beerschot en vervolgens trok hij naar Anderlecht. Van daaruit trok hij naar Bordeaux, maar in 1992 keerde hij terug naar ons land om voor Standard te spelen.

Patrick Goots

De Kempenaar is een jaartje jonger Vervoort en voetbalde zijn hele carrière op de Belgische voetbalvelden. De cultspeler werd legendarisch bij Antwerp en kreeg de bijnaam 'Patje Boem Boem' omdat hij over flink wat buskruit in de voeten beschikte.

Patrick Ogunsoto

Wie kent deze geblondeerde Nigeriaan nog? Slechts anderhalf jaar voetbalde hij in België. In zijn eerste seizoen (2006/07) scoorde hij 20 keer voor Westerlo. De betreurde Sterchele werd topschutter met 21 stuks. Het seizoen erna was Ogunsoto het scoren alweer verleerd. Op 1 januari 2018 liet Westel hem naar Griekenland vertrekken.

Patrick Aussems

Een echte globetrotter, deze Pat. Tot november 2019 was onze landgenoot trainer van het Tanzaniaanse Simba SC.

Patrick Kluivert

Ook in Nederland hebben ze hun Patricks. Zo is er Van Aanholt die momenteel voor Crystal Palace uitkomt, maar ook Kluivert. Even was de voormalige spits van Ajax, Barcelona en PSV topschutter aller tijden van Oranje, maar intussen werd hij bijgehaald door Klaas-Jan Huntelaar en Robin van Persie.

Eervolle vermeldingen: Nys, Deman, Vieira, Mboma, Cutrone, Dimbala, Orlans, Vanoppen, Decuyper, Janssens, Declerck, De Wilde, De Vlamynck, ...

Hebben we een Patrick over het hoofd gezien? Wie mag er volgens u niet in deze lijdst ontbreken? Vul aan in de comments.