Vrouw van Ruud Vormer zit als spoedarts middenin de coronacrisis: "Het idee dat er te veel patiënten zullen zijn is onwerkelijk"

Terwijl Ruud Vormer thuis moet blijven draait zijn partner overuren. Roos America is spoedarts en staat midden in de coronacrisis. Het maakt haar bang en het is moeilijk te bevatten.

"Eenmaal op het parkeerterrein maakt mijn hart een sprongetje als ik al die ziekenwagens zie staan", schrijft ze voor Het Laatste Nieuws. Roos America is spoedarts en beseft dat het ergste nog moet komen.

"Zo bizar rustig nu. Het is een soort luxe die ons toelaat om te kunnen proefdraaien. Het idee dat er zich hier binnen een paar dagen of weken te veel patiënten zullen aanmelden, is onwerkelijk. Te veel patiënten voor het aantal beademingstoestellen."

Haar functie in het hele gebeuren is oordelen of mogelijke coronapatiënten in het ziekhuis worden opgenomen of niet. "Buiten staan containers voor de minder zieken. Zij kunnen eventueel naar huis zonder in het ziekenhuis blootgesteld te worden aan het virus of er andere mensen te besmetten. Ik kan die container pas binnen als ik helemaal bedekt ben."

"Ik ben bang voor wat er komen zal", besloot ze.