De fauw heeft duidelijke mening: "De play-offs mogen ze van mij laten vallen"

Zulte Waregem informeerde naar de mogelijkheid om zijn spelers op technische werkloosheid te zetten. Maar zover is het nog niet. "Al kan dat wel nog veranderen", zegt ouderdomsdeken Davy De fauw.

De fauw denkt momenteel ook aan de mensen die strijden tegen het coronavirus. “Dit is uitzonderlijk. Nog niemand heeft dit meegemaakt. En voetbal is ook een werk, wat mensen niet altijd denken. Maar de aandacht moet vooral gaan naar de mensen die in de zorg werken, naar diegenen die de maatschappij draaiende houden”, vertelt hij bij HLN.

De spelers onderhouden hun conditie, maar weten ook niet hoe het verder gaat aflopen. “Voor mij is het heel duidelijk: voetbal is een bijzaak geworden. Misschien moeten we nog de laatste speeldag spelen voor de reguliere competitie af te kunnen sluiten, maar de play-offs mogen ze van mij laten vallen."

"Zeker play-off 2, dat verlieslatend is. Bij play-off 1 snap ik dat er nog twijfel zou zijn. Daar staan nog Europese tickets op het spel. Maar het beste zou zijn dat we de focus op een nieuwe voorbereiding en een nieuw seizoen kunnen leggen. Dat we met z’n allen opnieuw kunnen beginnen. Gezond."