Waarom spelers op technische werkloosheid zetten misschien toch niet zo'n goed idee is...

Virton zet zijn spelers op technische werkloosheid, Zulte Waregem en Standard overwegen het sterk. Maar de rest van de clubs lijkt daar niet aan te denken, want er zijn ook grote nadelen aan verbonden.

Anderlecht, Club Brugge, AA Gent... Zij willen hun spelers in dienst houden tijdens de moeilijke periode. "Zij leggen hun spelers individuele programma’s op en volgen die ook op, bijvoorbeeld via Strava”, legt Sporta-vertegenwoordiger Stijn Boeykens uit in Het Nieuwsblad.

"Als de spelers technisch werkloos zijn, verlies je ook alle controle en kan je bijgevolg niet meer sanctioneren. De clubs beslissen individueel, zoals alle andere werkgevers dat doen. De Pro League blijft op dat vlak toch wat op de vlakte. Zij stellen dat de clubs het mogen aanvragen, de uitgevaardigde maatregelen zijn voor iedereen geldig. Dinsdag volgt er wel nog een conference call tussen Sporta, de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), de Pro League en minister van Werk Nathalie Muylle.”