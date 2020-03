Held achter de schermen bij Waasland-Beveren op tijdelijke werkloosheid gezet: "Maar ik laat de spelers niet vallen"

Waasland-Beveren doet wat het moet doen om op financieel vlak het hoofd boven water te houden. Woensdag werd het voltijds personeel op technische werkloosheid gezet.

Ook Martijn De Jonge (rechts op de foto bovenaan), de teammanager van de Leeuwen van het Waasland. Daarnaast is hij ook pers- en communicatieverantwoordelijke en vult hij het clubblad. Zijn takenpakket is zo uitgebreid dat je er eigenlijk niet één naam op kan plakken.

Begrip voor maatregel

"Dinsdagavond heeft iedereen een telefoontje gekregen van de voorzitter. De boodschap luidde dat we woensdag niet meer moesten komen en dat we voor onbepaalde tijd terugvallen op een werkloosheidsuitkering", aldus De Jonge bij Het Laatste Nieuws. Hij kan wel begrip opbrengen voor de maatregel van het clubbestuur. "Ze doen er alles aan om het bedrijf achter de club te redden en nemen de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Het valt mij heel zwaar, maar ik heb er wel begrip voor."

In deze moeilijke tijden komt het clubhart van De Jonge naar boven. Hij stopt niet met werken, ook al krijgt hij er geen cent voor. "Ik zou het niet over mijn hart krijgen om onze spelers nu plots aan hun lot over te laten. De club weet dat ze op mij kan rekenen. Ik wil onze spelers blijven bijstaan met raad en daad, ook al doe ik dat op dit moment onbetaald", besloot hij.