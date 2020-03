🎥 Schitterend en hilarisch archiefbeeld! Bertrand Crasson die een perfecte imitatie van Michel Verschueren neerzet na landstitel

In deze barre tijden voor het voetbal is het belangrijk dat we ook nog eens kunnen lachen. Daar zorgde 20 jaar geleden Bertrand Crasson al een eerste keer voor. Het archiefbeeld doet nu weer de ronde.

Anderlecht pakte op de voorlaatste speeldag de titel tegen Genk in het seizoen 1999-2000. Aimé Anthuenis was het jaar voordien kampioen geworden met de Limburgers en trok daarna naar Anderlecht. Het was ook het eerste jaar van Jan Koller bij de club. Even na het behalen van de titel werd volgende imitatie van rechtsachter Bertrand Crasson vastgelegd op beeld. Hilarisch! Saison 1999-00

Bertrand Crasson qui imite @verschuerenmic1 quelques heures après le sacre 🤣🤣🤣#rsca #anderlecht #archives #football pic.twitter.com/lUN47jCRkU — ANDERLECHT_ARCHIVES (@RSCA_ARCHIVES) March 21, 2020