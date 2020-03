"Ik blijf supporter nummer 1" & "Ze zullen iemand anders moeten vinden om de fans te kalmeren": Pär Zetterberg over zijn relatie met de RSCA-fans

Er is al veel gezegd en geschreven over het ontslag van Pär Zetterberg bij Anderlecht. De Zweed zag het telefoontje van Karel Van Eetvelt niet aankomen, maar gaat ook niet natrappen richting de club waar hij nog steeds een warm hart toedraagt.

In Het Laatste Nieuws blikte Pär Zetterberg nog eens terug op dat ontslag. Daarnaast had hij het ook over zijn goede relatie met de fans. "Zelfs als we de titel en Europees voetbal hadden gehaald, dan had ik zelfs niet zo'n hoog loon kunnen krijgen", doelde hij op de 500.000 euro die hij jaarlijks zou verdienen bij Anderlecht. De hoofdreden van zijn ontslag.

Veel steunberichtjes

"Mijn gsm heeft nog niet stilgestaan van de vele steunberichten van de fans. Zoiets doet deugd en ik heb dan ook iedereen persoonlijk bedankt. Zij waren er ook altijd voor mij", ging hij verder. Zetterberg was ook vaak de man die als eerste de fans ging sussen. En het lukte hem ook. "Nu zullen ze iemand anders moeten vinden om hen te kalmeren."

Of hij actief zal blijven in het voetbal wist Zetterberg nog niet, maar hij was Michael Verschueren wel dankbaar voor de kans die hij kreeg om terug te keren naar Anderlecht. "Ik zal de club blijven volgen en blijf supporter nummer 1", besloot hij.