Anderlecht vroeg - via Kompany - geste aan spelers, technische werkloosheid (momenteel) niet aan de orde

Anderlecht zit met geen al te grote oorlogskas en moet dus ingrijpen nu het mogelijk maanden geen inkomsten zal zien. De medewerkers werden op technische werkloosheid gezet en aan de spelers werd gevraagd een geste te doen.

De club draait de volgende weken op een minimumbezetting. Veel werk is er niet en dus werd iedereen die gemist kon worden op dit moment op technische werkloosheid gezet. Voor vele 'gewone' werknemers een zware dobber, maar Anderlecht staat financieel allesbehalve sterk en de coronacrisis kon op geen slechter moment vallen voor hen.

Hulp gevraagd

Aan Vincent Kompany en de spelersraad werd ook gevraagd een geste te doen. Kompany bracht de boodschap overtuigend over richting spelersgroep. Even was er een gedeeltelijke technische werkloosheid voorgesteld, maar dat idee werd al snel van de baan gewezen. Anderlecht weet ook dat sommige spelers daar niet mee akkoord zouden gaan en beloftevolle, jonge spelers zouden het als een verkeerd signaal opvatten.

Ze willen niet het risico lopen de Doku's en Lokonga's tegen de haren te strijken. Wel werd gevraagd om de club te helpen in deze moeilijke tijden. Ook om een signaal te geven richting de medewerkers. Hoe en wat moet nog concreet gemaakt worden, maar de spelers gaan een deel van hun loon laten vallen. Het zou gaan om één maand wedde.

Geen spelers technisch werkloos (voorlopig dan toch)

Juridisch moet dat goed afgelijnd worden zodat er later geen problemen opduiken. Paars-wit wil ook de controle over zijn spelers houden en is niet van plan om later de spelers op technische werkloosheid te zetten. Momenteel althans, want het is ook niet houdbaar op de heel lange termijn.

Nu Anderlecht deze beslissing heeft genomen, gaan er waarschijnlijk wel nog veel clubs volgen. Het zet de poort open naar veel technische werkloosheid bij de meeste profclubs.