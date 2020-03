Vrouw Vormer getuigt over toestroom in ziekenhuizen: "Vooral blij dat ik geen kip meer op straat zie"

Gewezen Gouden Schoen Ruud Vormer moet zijn conditie momenteel thuis onderhouden, terwijl zijn vrouw Roos America het nog nooit zo druk had. Zij is namelijk arts in Gent en vecht mee tegen de Corona-crisis.

"Het is gek: mijn uren zijn verdubbeld en Ruud is huisman geworden ondertussen, de wereld is omgekeerd", aldus Roos America in Het Laatste Nieuws.

Waardering

Ze heeft de voorbije dagen de toestand in het land zien omslaan: "Het wordt steeds drukker na een paar dagen van relatieve stilte. Steeds meer patiënten komen binnen."

"De waardering die we krijgen? Dat is fantastisch. Maar ik ben vooral blij dat ik geen kip op straat zie. Enfin, jullie zeggen kat hé. Wat telt is dat we het allemaal samen doen."