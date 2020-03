Manchester United jaagt op ex-aanvaller van Charleroi

Bij Manchester United zijn ze voor volgend seizoen op zoek naar een nieuwe aanvaller. Het is nog niet duidelijk of Ighalo zou blijven, en dus willen ze iemand nieuw zoeken als concurrentie voor Anthony Martial. Bij deze zoektocht zijn ze uitgekomen bij Victor Osimhen.

Ondanks een paar blessures op zijn jonge leeftijd, heeft de ex-spits van Charleroi dit seizoen 13 doelpunten gescoord in de Ligue 1. Geen wonder dat de grootste clubs van Europa geïnteresseerd zijn in de 21-jarige Nigeriaan. Volgens The Sun heeft Manchester United hem tot één van hun topprioriteiten gemaakt

Het zal echter geen gemakkelijke opdracht worden voor de Mancunians om hem binnen te halen. Ze zijn namelijk niet de enige kandidaten. Bovendien lijkt de Nigeriaanse spits nog een seizoen bij Lille OSC te willen blijven. Hij vertelde het in februari bij RMC.

"Ik wil graag in Lille blijven, het nog beter doen en meer doelpunten maken voor mijn team. Ik heb veel te danken aan de club. Voorzitter Gerard Lopez moet de beslissing nemen, maar ik zou graag in Lille blijven. Je weet nooit wat er kan gebeuren, maar toen ik hier tekende, zei de directie dat ze wilden dat ik bleef", aldus Victor Osimhen.