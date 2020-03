Nederlandse clubs stellen sneller piepjonge spelers op dan Belgische clubs

De Jupiler Pro League staat bekend als een opleidings- en doorverkoopcompetitie. Toch zijn er in België nog veel buitenlandse spelers aan de slag die de doorbraak van jonge Belgen uitstellen of in de weg staan.

We stelden een overzicht op waarin alle spelers staan opgelijst die dit seizoen waren in de Jupiler Pro League en geboren zijn op 1 januari of later (dat overzicht per club leest u HIER). In totaal ging het om 40 actieve spelers die in het nieuwe millennium zijn geboren. Gemiddeld komt dat neer op 2,5 spelers per ploeg.

In Nederland ligt dat cijfer hoger. Daar werden, we baseerden ons op het overzicht van Voetbal International, 57 piepjonge spelers ingezet. De Eredivisie telt dan wel 18 ploegen, toch geeft dat een hoger gemiddelde: 3,17 spelers per club.

Aantal spelers na 2000 geboren België Nederland 8 Anderlecht / 7 Cercle Brugge / 6 / Ajax, Groningen 5 / AZ, Feyenoord, Fortuna Sittard, Heerenveen, VVV-Venlo 4 Club Brugge, Sint-Truiden / 3 Genk, Zulte Waregem ADO Den Haag, Emmen, Twente, Zwolle, PSV 2 Gent, Mechelen, Eupen, Oostende Vitesse 1 Antwerp, Standard, Moeskroen Utrecht, Sparta Rotterdam, Willem II 0 Charleroi, Kortrijk, Waasland-Beveren Heracles Almelo, RKC Waalwijk Totaal 40 57

We kunnen dus concluderen dat er dit seizoen meer youngsters werden ingezet in de Nederlandse hoogste klasse. Een mogelijke reden daarvoor is een regel die in Nederland geldt en in België niet. In de Eredivisie moet elke niet-EU-speler 150% van het gemiddelde loon verdienen. Dit seizoen komt dat neer op een jaarloon van meer dan 460.000 euro bruto. Daardoor zullen sommige ploegen misschien sneller terugvallen op eigen jeugd in plaats van veel geld te investeren in een speler van buitenaf.