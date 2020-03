Union steunt elke dag andere profclub in moeilijke tijden: maandag was het aan Antwerp

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan wordt er op de hele bevolking gerekend. Tweedeklasser Union zet niet alleen de eigen fans aan om 'in hun kot te blijven', ook die van andere clubs.

Elke dag zet de Brusselse club een andere profclub in de kijker. Of ze nu in eerste klasse A of B uitkomen maakt niet uit. Op maandag 23 maart sporen de Unionisten Antwerp en hun talrijke supporters aan om gezond te blijven.

👋 Aujourd'hui, nous passons le bonjour au doyen de la D1 : @official_rafc !



👊 Hou het gezond Great Old & jullie talrijke fans!



📸 #ANTUSG pic.twitter.com/TKXKSoNHxu — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) March 23, 2020

Op 19 maart begon Union met het initiatief. "Elke dag steunen we een andere club en haar fans door hen onze sympathie en moed te sturen tijdens deze moeilijke periode." Toen was Moeskroen aan de beurt. Ondertussen passeerden ook al Club Brugge, Westerlo,

