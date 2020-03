Wat met onder meer de titel van Club Brugge als er geen play-offs gespeeld worden? 'Zij gaan beslissen'

Het ziet er niet meteen naar uit dat we de komende weken nog veel voetbal op ons bord gaan krijgen. De Pro League zelf heeft het nu ook stilaan begrepen. Maar wat dan met de eventuele prijzen?

Woensdag is er een nieuwe Raad van Bestuur bij de Pro League, maar het ziet er nu al naar uit dat de play-offs dit seizoen niet zullen worden gespeeld. (Lees er HIER nog eens meer over).

UEFA beslist

Maar wat als er helemaal geen play-offs meer kunnen worden gespeeld? Of wat als zelfs de laatste speeldag van de reguliere competitie komt te vervallen?

In Nederland vrezen ze stilaan ook voor de zaak dat de Eredivisie dit seizoen niet meer zal opstarten. Volgens het AD zal het de UEFA zijn die eerstdaags dan knopen zal doorhakken over eventuele titels in de diverse competities.