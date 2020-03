Woensdag nieuwe Raad van Bestuur, maar: 'Pro League geeft play-offs op'

Het ziet er niet meteen naar uit dat we de komende weken nog veel voetbal op ons bord gaan krijgen. De Pro League zelf heeft het nu ook stilaan begrepen.

Woensdag is er een nieuwe Raad van Bestuur, maar het ziet er nu al naar uit dat de play-offs dit seizoen niet zullen worden gespeeld.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block liet er dit weekend geen onduidelijkheid over bestaan: in deze situatie zullen we vermoedelijk nog een achttal weken zitten.

Drie scenario's?

En dus lijkt een voetbalcompetitie mét volledige play-offs afwerken voor eind juni stilaan onmogelijk. "Voortschrijdend inzicht leert ons dat het niet meer mogelijk is", aldus een clubleider bij Het Nieuwsblad.

Drie verschillende scenario's liggen dan nog op tafel: play-offs in een lightversie met enkele wedstrijden ofwel enkel de laatste reguliere speeldag, de bekerfinale en de promotiefinale afwerken ofwel gewoon niet meer spelen.