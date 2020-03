Dupré aanvaardt voorstel van AA Gent en gaat in andere functie aan de slag

De wegen van Frédéric Dupré en AA Gent gaan dan toch niet scheiden. Er deden vorige week berichten de ronde over een ontslag, maar dat bleek niet aan de orde. Wel is het zo dat Dupré niet langer ingezet zal worden als assistent-coach. Toch wilden de Buffalo's hem aan boord houden.

Nadat vorige week maandag bekend geraakte dat Dupré niet meer zou fungeren als assistent-coach en trainer van de reserven bij AA Gent, werd Manu Ferrera al snel aangeduid als zijn opvolger. Zowel Dupré als Gent lieten daarna weten dat er geen sprake was van een ontslag.

De vraag was wat er dan wel met hem zou gebeuren? In zijn jonge jaren als speler groeide Dupré als jeugdproduct door naar het eerste elftal. Na zijn actieve carrière volgde dus een terugkeer naar het oude nest. Het had zonde geweest als het dan nu alsnog spaak zou lopen tussen beide partijen.

AA Gent bood hem aan om aan de slag te gaan in de scouting. Dupré vroeg hiervoor een week bedenktijd. Volgens Het Laatste Nieuws heeft hij inmiddels het voorstel aanvaard en zal hij deze voor hem nieuwe functie vanaf heden opnemen.