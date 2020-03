Bij Eupen kregen ze al snel signaal dat iedereen werd doorbetaald: "Zou me wat generen mocht de belastingbetaler ervoor moeten opdraaien"

Terwijl er bij veel ploegen in de rechterkolom werd nagedacht over technische werkloosheid voor de spelers, was daar bij Eupen nooit sprake van. De spelers en ook de medewerkers van de club kregen al snel het signaal dat de club een inspanning wou doen.

Net als al de andere profspelers zit verdediger Siebe Blondelle thuis. "Het moeilijkste is het afwachten en niet weten waar je naartoe werkt. Is dat naar volgend seizoen? Naar nog één wedstrijd spelen? Intussen zit ik ook met twee kleine kindjes thuis. Wanneer gaan de scholen terug open? Wanneer gaan we weer moeten trainen? Mentaal is dat wel moeilijk", geeft hij toe.

En intussen fit blijven. Zonder de faciliteiten op de club zijn de mogelijkheden beperkt. "Ik probeer de routine toch te behouden. Thuis wat werken en in de late namiddag ga ik trainen, lopen... Ik probeer veel buiten te zitten en zo weinig mogelijk in contact te komen met anderen. Met twee kindjes rond je kan je je wel bezig houden."

Goed signaal van de club

De Eupen-spelers worden wel normaal doorbetaald. "Ik snap het dat iedereen wil besparen. Het is een moeilijke periode. Het verschil voor ons is ook heel groot als we terugvallen op technische werkloosheid. Maar de clubs hebben het moeilijk. Ze betalen zonder dat er inkomsten komen."

"Ik vind het wel een goed signaal van Eupen dat ze iedereen blijven doorbetalen. We kregen al snel bericht van de sportief en financieel directeur dat iedereen normaal zijn loon zou ontvangen."

"Het engageert de mensen om hun job te blijven doen, ook de medewerkers van thuis. Ik zou met zelfs wat generen als ik op technische werkloosheid val, want dan moet de belastingbetaler er nog voor opdraaien. Een goeie beslissing hierin nemen is bijna onmogelijk. Ik hoop dat de situatie zo snel mogelijk normaal wordt."