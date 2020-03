Thoelen plaatst dingen in perspectief na veel persoonlijk leed: "Ik dacht dat ze hierboven iets tegen mij hadden"

Yannick Thoelen kende het voorbije anderhalve seizoen de nodige pech, zowel op sportief als persoonlijk vlak. In het begin van 2019 verloor hij zijn pasgeboren dochter en in februari 2020 scheurde hij zijn kruisband.

Door die kruisbandblessure is de doelman van KV Mechelen aan een lange revalidatie bezig. Niet makkelijk, in tijden van het coronavirus. De doelman mist door de uitbraak van het virus wel weinig matchen, maar hij hoopt dat het leven snel weer zijn normale gang kan gaan.

En dan was er nog het persoonlijk drama voor Yannick Thoelen en zijn partner Kim. Het koppel verloor in januari 2019 hun pasgeboren dochtertje Lia. "In het begin dacht ik echt wel dat er iemand hierboven iets tegen mij had, maar na een tijdje kom je tot het besef dat het nog veel erger kan, zie maar wat er nu gebeurt met dat virus, dat is toch nog zoveel erger", aldus de 29-jarige keeper bij Sporza.

"Gelukkig ben ik optimistisch van nature en door dat positivisme en de steun van vrienden en familie geraak ik er wel helemaal bovenop. Intussen is mijn partner Kim overigens opnieuw zwanger",