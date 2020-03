Manier van aanpak Standard wekt wrevel op: "Ze hadden het toch kunnen doen zoals Anderlecht?"

Bij Standard kwamen ze met een bericht naar buiten dat de spelers ondertussen akkoord zijn dat ze de helft van hun loon afstaan en dat de opbrengst daarvan terug zou stromen naar de Luikse ziekenhuizen. Maar toch was er wat wrevel.

Niet omwille van de beslissing an sich, want het leeuwendeel van de spelers van Standard wilde zich wel degelijk solidair opstellen.

Maar de manier waarop? Die kon beter, klaarblijkelijk. "De spelers kregen een mailtje met twee opties. Afstand doen van de helft van hun loon of technisch werkloos worden."

Minder dwingend?

"Als club kan je zoiets toch anders aanpakken? Minder dwingend, zoals bij Anderlecht. Daar vroegen ze het eerst aan Vincent Kompany, die het dan voorlegde aan de spelersgroep", aldus een makelaar tegen Het Laatste Nieuws.

"Dan komt het ook in orde hoor. Maar bij Standard was het: teken dit of dat en geef zo snel mogelijk een antwoord."