Transfer binnen play-off 1? 'Charleroi ziet aanbieding binnenkomen voor Morioka'

Ryota Morioka was de voorbije maanden één van de ontdekkingen op de Belgische velden. En dat zorgt voor interesse. Antwerp FC heeft de vislijn alvast uitgelegd.

Een echte ontdekking is Ryota Morioka natuurlijk niet. De Japanner brak door bij Waasland-Beveren, maar kon vervolgens niet bevestigen in het shirt van RSC Anderlecht. Karim Belhocine trok hem een rijtje later op het veld en de rest is geschiedenis.

Volgens Het Nieuwsblad wil Antwerp FC deze zomer een poging wagen om Morioka los te weken op Mambourg. Al zijn de Zebra’s niet van plan om de middenvelder zomaar naar een rechtstreekse concurrent te laten vertrekken.

Investering waard?

Charleroi betaalde enkele maanden geleden anderhalf miljoen euro voor Morioka. Het spreekt voor zich dat de Zebra’s een veelvoud van dat bedrag op tafel willen zien liggen voor de Japanse draaischijf. En dan is het maar de vraag of de Great Old pakweg vijf miljoen euro wil betalen.