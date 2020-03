KV Oostende traint via Strava en Zoom: "Gaan er nog altijd van uit dat wedstrijd tegen Cercle wordt gespeeld"

Door de onzekerheid over het vervolg van de competitie is KV Oostende nog altijd niet zeker of het nu sportief zeker is van het behoud of niet. De spelersgroep moet dan ook blijven trainen.

Omdat groepstrainingen nog altijd verboden zijn, maakt de kustploeg gebruik van twee apps: Strava voor de loopsessies en de video-applicatie Zoom om de andere oefeningen in groep af te kunnen werken. "We gaan er voorlopig nog altijd van uit dat die laatste match tegen Cercle wordt gespeeld", vertelde coach Adnan Custovic op de clubsite. "Dan komt het er op aan om in vorm te blijven. Ik besef dat de onzekerheid rond het al dan niet stopzetten van de competitie en de toekomst van de club mentaal kunnen wegen, maar we zijn profs en mogen die zaken niet aangrijpen om ons te laten gaan.” “De fysieke paraatheid moet behouden blijven. Als wordt beslist om de competitie toch nog te hervatten, kunnen we dan meteen met de bal aan de slag zonder al te veel aan de basisfysiek te moeten werken." Vandaag trainden onze spelers voor de eerste keer via de mobiele applicatie Zoom: "Zo zien we alle spelers aan het werk. Dat is niet enkel ter controle, maar het schept ook nog eens een groepsgevoel," aldus Adnan Custovic. #BlijfInJeKot

👉 https://t.co/sxJGX589dq 💚❤️💛 pic.twitter.com/37JTgT5btG — KV Oostende (@kvoostende) March 31, 2020