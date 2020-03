Erg zware, financiële domper? 'Club Brugge en KAA Gent zien potentieel transferrecord in rook opgaan'

Het ziet er niet naar uit dat KAA Gent Jonathan David deze zomer bij zich zal kunnen houden. En dat is in huidige coronatijden toch een extra domper.

Bij de Buffalo's hadden ze gehoopt deze zomer bij een vertrek van Jonathan David het transferrecord in België te kunnen verbreken.

Grote problemen?

Dat stond tot op heden op 25 miljoen euro - zowel Wesley als Tielemans zorgden voor zo'n hoog bedrag bij Club Brugge en Anderlecht.

Jonathan David of pakweg Emmanuel Dennis zullen dat record deze zomer dus zeker niet breken. "Ik vrees dat de situatie in België erger kan worden dan in de grote competities, maar dat is een buikgevoel", aldus sportadvocaat Sven Demeulemeester in Het Laatste Nieuws.