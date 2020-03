Is dit het doorslaggevende financiële argument waarom competitie nog niet is geannuleerd? 'Moeilijke gesprekken tussen rivalen'

Er is tot op heden nog geen beslissing gevallen over het voetbal in de Jupiler Pro League en de Proximus League. En dat zorgt toch wel voor wat problemen.

Want er is natuurlijk ook het televisiecontract. De Pro League rekende nog op een laatste schijf van om en bij de 20 miljoen euro voor de tv-rechten, maar zolang er niet officieel sprake is van overmacht bij het niet laten doorgaan van de competitie hebben ze daar geen rechten op. Volgens Het Laatste Nieuws is stoppen een financieel bloedbad voor de Pro League, terwijl wél stoppen dat wordt voor de kleinere clubs: kiezen tussen de pest en de cholera. Nieuw contract? Bovendien moet ondertussen ook nog steeds het nieuwe televisiecontract worden onderhandeld door de grote spelers. Eleven wil namelijk ook binnen België de 103 miljoen euro die het betaalde voor de komende vijf seizoenen ten gelde maken. En dat zouden wel eens moeilijke gesprekken met onder meer Telenet kunnen worden, een rivaal. Al klinkt het bij Eleven dat er positieve signalen zijn bij de gesprekken.