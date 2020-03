Voor al deze spelers van Club Brugge, Antwerp, Charleroi, Anderlecht & co is 31 maart extreem belangrijke deadline

31 maart, het is elk seizoen een belangrijke deadline voor de clubs in de Jupiler Pro League. Dit seizoen is dat zelfs nog meer het geval. Of hoe een optie niet altijd een optie is ...

Op 31 maart is er de deadline voor clubs om de opties op spelers te lichten en/of de huuropties in een definitieve deal om te zetten. Probleem is dat aan dat soort opties ook een loonsverhoging vasthangt - volgens Het Laatste Nieuws zelfs minstens 20%. En in coronatijden is dat zeer moeilijk, waardoor de kans groot is dat heel wat opties dan toch niet zullen worden gelicht dit seizoen. In 1A alleen al zijn er nog 19(!) spelers wiens optie in het contract nog niet werd gelicht. Vele opties of weinig opties? Voor Penneteau, Imbrechts, Nkuba, Henen (Charleroi), Baby, Teunckens, De Winter (Antwerp), Corryn, Bouzian (KV Mechelen), Baudry, Kainourgious (Zulte Waregem) en Badibanga (Waasland-Beveren) is het afwachten. Verder zijn er huurdeals met een optie waar nog geen (officieel) besluit is over genomen: Sobol, Diagne (Club Brugge), Tsadjout (Charleroi), Hoedt, Gano (Antwerp), Miangue, Sissako, Milinkovic-Savic (Standard), Didillon, Kouassi (Genk), Luckassen, Pjaca (Anderlecht), Ezatolahi, Bolingi, Prevljak (Eupen), Emmers, Agyepong en Jackers (Waasland-Beveren).