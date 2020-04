Sterkhouder einde contract bij KV Mechelen, 'Corryn is straks transfervrij'

KV Mechelen moet de komende weken beslissen over enkele aflopende contracten en huurlingen. De coronacrisis kan die situatie bemoeilijken.

Alexander Corryn ziet zijn contract bij KV Mechelen op 30 juni van dit jaar aflopen. De club beschikt over een optie om hem een jaar langer te houden, maar licht die voorlopig niet, weet Gazet van Antwerpen. Hij kan over een transfervrij vertrek onderhandelen, maar ook een nieuw contractvoorstel is niet uitgesloten.

Nog een jaar voor Swinkels?

Wiens optie wel gelicht wordt is die van Sofian Bouzian, de derde doelman van de Kakkers. Ook Arjen Swinkels is straks einde contract en volgens dezelfde krant zou de club hem nog een jaar langer aan zich willen binden. Door de coronacrisis staan de gesprekken met de 35-jarige verdediger even op een laag pitje.

Dan zijn er nog de huurdeals -optie tot aankoop- met Dante Vanzeir (KRC Genk) en Jordi Vanlerberghe (Club Brugge) waarover de club weldra moet beslissen.