Zetterberg na ontslag bij Anderlecht: "Komst van Kompany veranderde alles voor mij"

Pär Zetterberg werd onlangs aan de deur gezet bij Anderlecht. Bij Sport/voetbalmagzine kwam hij nog eens terug op de afgelopen maanden.

“In het begin maakte ik vooral deel uit van het transfercomité. Het beviel me enorm om samen met die mensen mee te denken. Maar de komst van Vincent Kompany gooide die plannen overhoop.”

“Vanaf dan was ik niet langer betrokken bij het denkproces en vroeg men me om met de aanvallende spelers op afwerking te trainen. Dit seizoen heb ik bijvoorbeeld hard gewerkt met Vlap, omdat die op een bepaald moment met twijfels zat. Ik heb af en toe ook samengewerkt met Doku en Amuzu. Ik ben trots op dat werk en ik vond het fijn om rechtstreeks in contact te staan met de spelers.”

“Eigenlijk heb ik na de komst van Kompany nooit nog echt mijn plaats gevonden. Ik vond wat ik deed wel aangenaam, maar mijn rol was niet meer degene die ik voor ogen had. Gaandeweg begon ik me daar vragen bij te stellen.”