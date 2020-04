Transfernieuws en Transfergeruchten 03/04: ter Stegen - Wils - Jonckheere - Mbappe Lottin - Luckassen - Coucke - Cherki - Wiard

Eendracht Aalst is kampioen in eerste nationale van het vrouwenvoetbal en wil volgend seizoen erg graag naar de Super League. Het heeft daartoe enkele flinke transfers gedaan. ( Lees meer )

Centrale middenvelder Michiel Jonckheere maakt komende zomer de overstap van KV Oostende naar KV Kortrijk. Bij Kortrijk komt Jonckheere met Yves Vanderhaeghe zijn ex-coach tegen van bij Oostende. Hij speelde in totaal 9 jaar bij De Kustboys ( Lees meer )

Anderlecht reageert (nog) niet op plan Pro League, Luckassen noemt Club wél terechte kampioen en laat zich uit over toekomst

De titel is voor Club Brugge, voor RSC Anderlecht volgt een tweede seizoen op rij zonder Europees voetbal. Of komt paars-wit alsnog met iets op de proppen? Marc Coucke was een van de weinigen die nog aasde op play-offs dit seizoen. (Lees meer)

'Thomas Wils heeft nieuwe club te strikken'

Thomas Wils werd in februari aan de kant geschoven bij Lierse-Kempenzonen, nu heeft hij volgens Gazet van Antwerpen een principe-akkoord met Turnhout uit de Derde Amateurklasse.

'Real Madrid blijft de forcing voeren voor Mbappé'

Coronacrisis of niet, als het van Real Madrid afhangt zullen ze koste wat het kost Kylian Mbappé deze zomer inlijven. Dat laat AS weten.

'Marc-André Ter Stegen wil onderste uit de kan halen'

Marc-André Ter Stegen en Barcelona? Een nieuwe deal lijkt volgens de Spaanse pers veraf, want de goalie wil het onderste uit de kan halen.

Real Madrid ziet wel wat in 16-jarig talentje Lyon

Real Madrid wil er graag Rayan Cherki bijhalen. De Franse pers weet van de interesse van De Koninlijke in het 16-jarige wonderkind van Lyon.