QUIZ: #CoronaFootballTrivia: Racing Genk 2001-2002

Enkele jaren na het Racing Genk van Aimé Antheunis behaalden de Limburgers in 2002 hun tweede landstitel. Onder impuls van goalgetter Wesley Sonck hield Genk Club Brugge en Anderlecht van de titel. Wat weet je nog over dit fantastische elftal?

In navolging van Oularé en Strupar kon Genk ook in 2001-2002 andermaal beschikken over een fantastisch spitsenduo. Vooral Wesley Sonck vond blindelings de weg naar doel in dat seizoen.

Wat weten jullie over het Genk van 2001-2002, waarin ze een tweede landstitel op hun erelijst zetten? Test uw kennis hier. Familienaam volstaat wanneer een naam gevraagd wordt.

KLIK HIER OM DE QUIZ TE STARTEN.