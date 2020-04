'Mechelen wil Anderlecht aftroeven en zit al rond de tafel met transfervrije Belg'

Jonathan De Bie is gegeerd wild op de Belgische markt. De doelman van Tottenham Hotspur is deze zomer gratis op te pikken in Londen. Een eerste Belgische club heeft de gesprekken al aangeknoopt.

Jonathan De Bie maakte in 2016 de overstap van de jeugd van KV Mechelen naar Tottenham Hotspur. Zijn contract bij the Spurs wordt echter niet verlengd. Op die manier is de 19-jarige doelman een héél interessant doelwit voor Belgische clubs. We lieten eerder al weten dat RSC Anderlecht de situatie van de Brusselaar in de gaten houdt. Maar volgens Het Nieuwsblad staat Mechelen al een stapje verder. Malinwa zou de gesprekken met De Bie al hebben opgestart. Mechelen in pole position? Bovendien lijken de Maneblussers over de betere kaarten te beschikken. Achter De Kazerne deed destijds niemand moeilijk toen De Bie de kans kreeg om naar Londen te verhuizen. Bovendien zijn de speelkansen van de doelman ook groter in Mechelen.