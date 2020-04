Wat met licentie Anderlecht en rol Wouter Vandenhaute? Van Eetvelt gaat vol in de tegenaanval

Woensdag is er een belangrijke dag in verband met de licenties voor de clubs van de Pro League. Diverse clubs stellen zich vragen bij de licentie van RSC Anderlecht, onder meer over de rol van Wouter Vandenhaute in het organigram van paars-wit.

Enerzijds zijn er de belangen die Marc Coucke heeft bij zowel Anderlecht als KV Oostende waar men zich bij onder meer Waasland-Beveren vragen over stelt, anderzijds is er ook de rol van Wouter Vandenhaute als adviseur bij paars-wit. Vreemd Vandenhaute is namelijk ook verbonden aan het makelaarsbureau Let's Play. En dat is niet combineerbaar met een officiële functie bij een club binnen de Pro League. "Ik vind het een merkwaardige discussie", is CEO Karel Van Eetvelt duidelijk in een conference call met Vincent Kompany op de webstek van paars-wit. "Wouter heeft namelijk niet eens een contract bij Anderlecht. Ik ben verbaasd over de commotie, want iedereen weet dat er in de voetbalwereld nauwe banden zijn tussen makelaars en clubs. Alleen gebeurt alles achter de rug. Het is vreemd dat ze jacht maken op zij die open en transparant zijn en de rest ongemoeid laten."