POLL: Wat vindt u van het veelbesproken voorstel van Anderlecht?

Anderlecht heeft dinsdag een oproep gelanceerd voor maximale solidariteit. De Belgische recordkampioen stelt voor dat de Europese inkomsten tijdelijk herverdeeld worden en ook naar ploegen vloeien die niet Europees spelen. Zo moeten we de crisis die er staat aan te komen samen doorstaan.

Contra

Het duurde niet lang voordat het voorstel op tegenkanting botste. Club Brugge verwees naar het verhaal van de krekel en de mier, Gent naar zijn eigen verleden waarin het zware tijden overwon. "De club(s) die Champions League speelt (of spelen), stopt 15 procent van het tv-geld in de gezamenlijke pot", was een van de Brugse argumenten. Ook Charleroi liet optekenen Anderlecht niets verschuldigd te zijn.

Bij het noodlijdende Oostende hopen ze dan weer dat RSCA-voorzitter Marc Coucke solidair is naar hen toe en de schulden laat vallen. Kortom niet iedereen is opgezet met het voorstel van CEO Karel Van Eetvelt.

Anderen noemen het dan weer opportunisme van Anderlecht. Net nu het slecht gaat komen ze met zo'n voorstel. Wie weet was er minder tegenkanting gekomen als iemand anders het voorstel had gelanceerd.

Pro

Maar er zijn natuurlijk ook voorstanders. Vincent Goemaere en Dirk Huyck, de voorzitters van respectievelijk Cercle Brugge en Waasland-Beveren, willen het verschil tussen de grote en kleine clubs niet nog verder zien uitdeinen.

Ook in het buitenland zijn er in sommige competities onderhandelingen aan de gang die pleiten voor solidariteit. In Duitsland hebben Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en RB Leipzig een bedrag van 20 miljoen euro opzijgezet voor de andere clubs. Uitzonderlijke tijden vergen nu eenmaal uitzonderlijke maatregelen.

