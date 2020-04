'Dit wordt de opvallende opvolger uit JPL van Bölöni bij Antwerp'

Laszlo Bölöni liet duidelijk verstaan dat hij volgend seizoen wel eens niet langer coach zou kunnen zijn van Antwerp. En dus valt het af te wachten wie de opvolger zal worden.

In de Hongaarse pers is het nieuws over Bölöni ook alvast doorgesijpeld en daar menen ze ook meteen de opvolger te kennen.

Storck

Dat zou niemand minder dan Bernd Storck moeten worden. De coach wist Cercle Brugge dit seizoen op miraculeuze wijze te redden en deed eerder ook al goed werk bij Moeskroen.

Bij De Vereniging tekende hij nog geen nieuwe verbintenis, mogelijk kan The Great Old in dat gat springen als ze zelf niet doorgaan met Bölöni.